Meglepően jól sikerült a Csipkerózsika-történetet új szemszögből, a lányt megátkozó, megkeseredett egykori jó tündér nézőpontjából elmondó film, a Demóna, és mivel a pénztáraknál is jól teljesített, persze jön is a második rész. Ezt a hírt akarta megtolni a gyártó azzal a videóval, amelyen gyorsítva megmutatják, hogy lesz Angelina Jolie-ból rettenetes járomcsontú boszorkány, ráadásul nagyon ötletes zeneválasztással: az AC/DC Back in Black című dalával mutatják meg, hogy Jolie visszatért legfeketébb szerepébe.