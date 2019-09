Szeptember 20-án kezdődik Japánban a Rögbi Világ Kupa, és bár a sport elsősorban az angolszász világban népszerű (a világranglistát most Írország vezeti, Új-Zéland és Anglia előtt), de a japán csapat is erős. Benne van a világ 10 legjobb csapatában. amit a nem angolszász nemzetek közül, rajta kívül csak a franciák mondhatnak el magukról.

Japán abban is különleges, hogy a 120 ezer igazolt rögbijátékos közül legalább tízezer "öregfiú" is van, ás a 40 felettieknek 150 csapatos saját bajnokságrendszere van. Létezik azonban egy klub, a Fuwaku Rugby Club, ahol az egészen idősek, a 80, sőt három játékos esetében a 90 év feletti kor sem kirívó. A klub mindennapjairól a BBC készített riportot, akinek az egyik játékos, egy ma is praktizáló orvos elmondta, nem tudná elképzelni az életét a játék nélkül és a betegeinek is a legtöbbször ezt javasolja, vagyis a rendszeres testmozgást.