A modern MMA atipikus sztárja Habib Nurmagomedov, aki egzotikus sapkáján és félelmetes birkózótudásán kívül szerénységével meg – részben angol nyelvi korlátaiból is fakadó - egyszerűségével tűnik ki abból a mezőnyből, ahol a mérkőzések elég jelentős részét öklök helyett már anyázós posztokkal vívják. A veretlen dagesztáni bunyós szeptember elején Abu-Dzabiban viszonylag könnyedén lépett túl aktuális kihívóján, Dustin Poirieren. A nagyon sportszerű meccs után az amerikaival pólót is cserélt, és az oktagonban adott interjúban ígéretet tett arra, hogy ő személyesen fogja elárverezni a ruhadarabot, és a befolyt összeget átutalja majd Poirier alapítványának, mely

egy ugandai iskola és árvaház vízellátását akarja kiépíteni.

Habib ráadásul az Ultimate Fighting Championship főnökét, az amúgy meglehetősen nagy fafej Dana White-ot is arra a vállalásra sarkallta, hogy “bármennyiért is megy el a póló, én még egyszer annyit hozzáteszek”. Szóval amikor Habib bejelentette, egyik rajongója 100 ezer dollárt adott a Poirier-pólóért, akkor a UFC-vezér is kicsengetett még egyszer ennyit.

(MMA Junkie)