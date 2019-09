Fura ez, van egy zenekar, a Bad Religion, ami már annyi mindent letett az asztalra, hogy az alig bírja a terhelést, No Control, Suffer, The Grey Race, Generator, Th eGrey Race, stb. 1982 óta tolják, becsúszott egy-két gyengébb anyag, van ilyen, elnézzük, mert ott van mellé a 21st Century Digital Boy, az Infected, a Punk Rock Song, az American Jesus, az I Want to Conquer the World és a The Biggest Killer in American History, és ezt tök random, a tudatalattim dobta. De ez az új anyag, az Age of Unreason, ami hatéves kihagyás után jött ki májusban, nem jó. Önismétlő és fáradt, lendület van benne, de ezek a faszik nem tudnak nem lendületből nyomulni. És érzik ők is, hogy ez nem az igazi, és fényezni kell a majmot, hogy a turnéra elmenjenek a népek. Pedig felesleges, mert úgyis elmegyünk, ha jönnek, hatodjára(?) is. Ezt úgyis eljátsszák majd: