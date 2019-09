Ismerik az Időbevándorlók című norvég sorozatot az HBO-n, amiben váratlanul kőkorszaki, viking és XVIII. századi emberek tűnnek fel a fjordokban, és fogalmuk sincs, hogyan kerültek a XXI. századba? Ha igen, érteni fogják, miért jutott eszembe ez a hasonlat az Ivan & The Parazol kapcsán.

Az ország egyik legszerethetőbb zenekara ugyanis pont ilyen időbevándorló. A 60-70-es évek rockzenéjét játszó banda, élén a fiatal Mick Jagger-klón Vitáris Ivánnal olyan érzést vált ki belőlem, mintha valami gigantikus féregjáratba kerültem volna. Minél többet hallgatom és nézem, annál kevésbé értem, hogy mit keresnek ők 2019-ben, és mi miért rajongunk értük ma.

De lehet, hogy október 10-én ez is kiderül, ugyanis a Margó Irodalmi Fesztiválon többek között Vitáris Ivánt is kifaggatják arról, hogy vajon az Úton vagy a Harry Potter volt-e nagyobb hatással rá. Ráadásul a beszélgetés után az Ivan & The Parazol koncertet is ad a Várkert Bazárban, ahol a szervezők kérésére képzeletbeli könyvtárukról is mesélnek majd.

Addig is, ha bárki megtalálja a megfejtést mondjuk az Index velük készült podcastjében, vagy a nálunk debütált Exotic Post Traumatic hallgatása közben, léci, írja meg nekem.