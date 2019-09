Budapestről posztolt Will Smith – aki elvileg nemsokára Magyarországra látogat a részben itt forgatott Gemini Man című filmjét reklámozni –, de nem biztos úgy, ahogy szeretnénk, a poszt ugyanis arról szól, hogy egy délután a fiával, Jadennel lógott, és most olyan kérdéseket tesz fel magának, hogy mik is a hidak valójában. Jaden hírhedt fotelfilozófus, akin egy ideig a komplett internet röhögött a Twitteren tett, erősen beszívottnak ható kinyilatkoztatásain, most akkor az apja is csatlakozott hozzá. De legalább Budapest látható a háttérben.