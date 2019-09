Billie Eilish 17 évesen berobbant a popzene élvonalába, a Bad Guy című slágere volt, ami minden idők leghosszabb listavezetőjét végül le tudta taszítani a Billboard-listán (más kérdés, hogy adicsőség nem tartott sokáig), a koncertjeire iszonyú embertömeg kíváncsi, a Youtube-on pedig elképesztő mennyiségben dolgozzák fel a slágert.

Természetesen van belőle Postmodern Jukebox-változat.

Ahogy metál feldolgozás is.

De van belőle Ten Second Songs-változat, illetve elkészült a szám Google Translate-re is.

Most pedig megjelent a New York-i aluljáró-zenekarból induló Too Many Zooz változata is, amiben fúvósokkal, meg persze egy dobbal kiegészülve adják elő a számot, amiből kiderül, hogy mennyire jól áll a Bad Guynak az organikus hangzás.