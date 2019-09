Ugyan a friss Arany Oroszlán-nyertes Joker csak októberben érkezik a mozikba, de a filmnek már javában mennek a zártkörű vetítései, amiken gyakran a készítők is részt vesznek. Az egyik ilyen után kérdezte meg a GameSpot Todd Phillips rendezőt arról, hogy mit szól ahhoz, hogy az interneten egy kis keresgélés után bárki megtalálhatja a film forgatókönyvét, ami még áprilisban szivárgott ki.

Nem érdekel, hogy ki olvassa el.

- ezt válaszolta Todd Phillips, majd hozzátette, hogy filmkészítőként igazából még örül annak, hogy vannak olyan emberek, akik forgatókönyveket akarnak olvasni. Még azért sem izgatja az ügy, mert egy korai munkaváltozat szivárgott ki, amin utána még hónapokig dolgoztak. Szintén ezért lehet, hogy a Warner stúdió ügyvédei sem feküdtek rá különösebben a témára, mert nem éri meg az erőfeszítéseket a korai változat.

Örülök, hogy kiszivárgott, legalább összezavarja kicsit az embereket.

A Gamespot azt is megjegyzi, hogy a valódi verzió mellett hamis Joker forgatókönyvek is keringenek a neten, szóval érdemes fenntartásokkal kezelni bármit is talál az ember.

A Joker október harmadikán érkezik a magyar mozikba. Az előzetesért kattintson ide.