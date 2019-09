Tegnap játszotta első EL-csoportmeccsét a Ferencváros, és vezetett is a 60. percig, amikor is a hazaiak nagy nehezen begyűrték az egyenlítő gólt, és nagyon is vállalható 1-1-re módosították a meccs állását. Aztán szabadult el az igaz őrület, legalábbis ha a köztévén sporthíreket bemondó műsorvezetőnek hiszünk (és miért ne hinnénk, a BBC mintájára szervezett, a hiteles tájékoztatás bástyájaként elkönyvelt m1-ről van szó), hiszen a végeredmény

11-11 lett,

azaz az utolsó félórában a két csapat közel egypercenként rúgott gólt. Meg ne változzatok, MTVA, könyörgöm! (via Trollfoci)