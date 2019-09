Shane Gillis komikus szeptember 12-én délután úgy érezhette, mint aki megütötte a főnyereményt: a hamarosan 45. évadát kezdő Saturday Night Live egyik új szereplője lett, kijött a sajtóközlemény is, Lorne Michaels, a műsor atyaúristene komoly tálentumnak nevezte, satöbbi, satöbbi. Szeptember 16-án Lorne Michaels szóvivője bejelentette, Gillis többé már nem a társulat tagja.

A mennyből a pokolba vezető út ebben az esetben nem feltétlenül jó szándékkal volt kikövezve, Gillis bukása egy újabb adalék ahhoz, mennyire közel vagyunk ahhoz, amit például a Black Mirror című tévésorozat énekelget meg évek óta, azaz ma már ha szól a szád, akkor fájni is fog a fejed. Gillis humorista, és azt vallja, hogy mindennel lehet és kell viccelni, viszont azzal is teljesen tisztában van, hogy ezért beverhetik a fejét, tessék csak megnézni ezt a szkeccset, amiben Gillis egy tűzoltót alakít, akit két perccel azután, hogy kiment egy családot a tűzből, kirúgnak, mert a tévében azt mondták róla, hogy rasszista:

És mit tesz isten, Gillis azért nem lesz az SNL-stáb tagja, mert rasszista és homofób megjegyzéseket tett egy podcastban pár évvel ezelőtt.

Mindez egy nappal a bejelentése után derült ki, pedig, ahogy azt később az SNL sajtósa közölte, alaposan lekáderezték Gillist, és semmi olyasmit nem találtak a múltjában, amire felfigyeltek volna. A klipek és podcastrészletek egy Matt and Shane’s Secret Podcast című műsorból kerültek elő, amiben Gillis és Matt McClusker nevű műsorvezető-társa egyben haverja beszélgettek mindenféléről. Például kínaiakról, akiket Gillis sárgáknak nevezett nem egyszer, és kijelentette, hogy "maradjanak csak a kibaszott Kínai negyedben."

Egy másik alkalommal a kínai-amerikaiak akcentusán élcelődött, de volt a praxisban buzizás (Gettysburgnél mindenki bebuzult, mondta, "csinos déli srácokat dugtak halomban"), és retardáltakról is üvöltözött valamit.

Egy másik műsorában a katonanőket laposmellű ribancoknak hívta.

Ez a mai paranoid médiavilágban egyenként is megbocsáthatatlannak számít, egymásra halmozva viszont egyenlő egy halálos ítélettel. Az SNL azonnal felbontotta a szerződését, Gillis a Twitteren pedig annyit írt, hogy az is megtisztelő, hogy a műsor őt választotta, mert ezek szerint elég vicces ahhoz, hogy az első számú szórakoztató műsor stábtagja legyen. Később bővebben is írt, és bocsánatot kért mindenkitől akit esetleg megbántott: