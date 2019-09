Persze csak virtuálisan, de ez csak még izgalmasabbá teszi. Van ugyanis egy Tiny Bauhaus nevű projektje a Német Turisztikai hivatalnak: 3D nyomtatóval, újrahasznosított anyagokból legyártottak egy kis házat, amiben VR-szemüveggel bejárhatjuk Gropius igazgatói szobáját. Az apropó persze a Bauhaus 100. évfordulója, ennek kapcsán turnéztatják körbe a világban, és ennek köszönhetően áll szeptember 27-ig a Műegyetem kertjében.

Walter Gropius a Bauhaus alapítója, a híres dessaui campus építésze volt, aki természetesen bútorokat is tervezett. Ezekkel rendezte be már az első igazgatói szobáját is Weimarban. Igaz, ezek még jóval esetlenebbek voltak az olyan későbbi, könnyed alkotásoknál, mint amilyenek mondjuk Breuer Marcell csővázas székei.

A virtuális szobában maga a berendezés az izgalmas, ezekről találni egy csomó információt, ezeket lehet jó alaposan megnézni alulról-felülről - szóval kincseket és mindenféle lényeket kár benne keresni. Igaz, annyi móka belefért, hogy egy adag Bauhaus játékkocka ki van borítva az egyik asztalra. Szóval egy kis szerencsével belefuthatunk komoly egyetemi oktatókba, akik VR-szemüveggel a fejükön, önfeledten szórnak valamit a levegőbe.

A virtuális kiállítás szeptember 27-ig látható a BMK K épülete és a könyvtár között, a Sóhajok hídjánál. Pontos nyitvatartás és további információ az Építészmérnöki Kar oldalán.