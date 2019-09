A nagymacskát, ami egy héttel előtt a franciaországi Armentieres-ben keltett riadalmat, keddre virradóra lopták el a belga határ közeli Maubeuge állatkertjéből - közölte Arnau Decagny, a városka polgármestere.

A párduc múlt szerdán egy nyitva hagyott ablakon keresztül megszökött gazdájától, aki otthonában tartotta őt. Miután sikerült befogni a nagymacskát, ketrecbe tették és elszállították egy biztonságos helyre. Vagyis, amit annak hittek.

Gondozója nagyon aggódik az állat egészségi állapotáért, mivel betegségre hajlamos - írja az MTI.

Fotó: SDIS Nord

A rendőrség, ami persze a lopás ügyében is nyomoz, vizsgálatot indított a párduc tulajdonosa ellen veszélyes állat magánlakásban való illegális tartása miatt. Ha elítélik, akár egy év börtönbüntetésre is számíthat, és 15 ezer eurónyi büntetést is kiszabhatnak rá a nyilvánosság veszélyeztetéséért.