Jimmy Fallon késő esti beszélgetős műsorának egyik visszatérő eleme, hogy a hozzá vendégként érkező sztárok egy-egy dalát iskolai hangszerekkel adják elő. Ebben a The Roots nevű zenekar tagjai vannak a segítségére és elkészült már így az I Want It That Way, a Shape Of You és az All I Want For Christmas Is You alternatív változata is.

Most maga Ringo Starr ugrott be a Tonight Show-ba és ha már ott volt akkor elénekelte a Beatles egyik klasszikusát, a Yellow Submarine-t.