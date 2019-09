Budapestre látogatott Will Smith, aki a főszereplője annak a Gemini Man című sci-fi filmnek is, aminek több jelenetét Budapesten forgatták. A film hamarosan megjelenik, de még annál is hamarabb láthatjuk a fővárosban magát a színészt, aki látogatása mellett még egy koncertet is adott a Bazilikánál.

Smith először a koncert helyszínén fotózkodott a magyar rajongókkal, majd később találkozott magyar hangjával, Kálid Artúrral is:

Smithnek egyébként több magyar hangja is volt, de közülük Kálid Artúr és Reisenbüchler Sándor hangján szólalt meg a legtöbbször. Reisenbüchler 2004-ben hunyt el, Kálid Facebook-posztjában rá is emlékezik.