A Barbie-babák gyártója, a Mattel új termékvonalat hoz a piacra: gendersemleges babákat, amikből aztán lehetnek fiúk is, lányok is, egyik sem vagy épp mindkettő. A Mattel ezzel szeretné kicsit újradefiniálni a babázást, ami nem meglepő annak fényében, hogy a gyerekjátékiparban az elmúlt évek egyik jellemző trendje volt a "fiús" és "lányos" jelzők eltüntetése. A Disney például bátorítja, hogy halloweenkor lányok is öltözzenek Amerika kapitánynak, fiúk pedig akár Csipkerózsikának, a Mattelnél pedig a korábbi fiú- és lánytermékek felosztását felváltotta terméktípusok szerinti kategorizálás (babák, autók, stb).

Fotó: Mattel

A TIME magazin szerint a kb. 28 centis, 30 dollárba kerülő babák többféle színben érkeznek, és kaphatnak hosszú vagy rövid hajat, szoknyát vagy nadrágot, többféle kiegészítővel. A babák ajka és melle nem túl telt, válluk nem túl széles, szempillájuk nem túl hosszú és nincsenek egyértelmű férfi vagy női jegyeik. "A gyerekjátékok kultúránkat tükrözik, és ahogy a világ országai egyre befogadóbbá válnak, úgy éreztük szükségét annak, hogy egy címkék nélküli babát készítsünk" - nyilatkozta a Creatable World nevű termékvonalról Kim Culmone, a Mattel babadizájnügyi alelnöke.

(Bored Panda)