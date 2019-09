Samuel L. Jackson – az egyetlen ember, akinek még a Kígyók a fedélzeten című trash is jól áll az önéletrajzában – szerződést írt alá az Amazonnal, amelynek értelmében a cég Alexa nevű virtuális asszisztense a színész hangján is meg fog szólalni. Jackson az első híresség, aki szinkronizálja Alexát, mint azt az Amazon szerdai bemutatóján bejelentette, de 2020-tól más celebek hangjait is megkapja a szoftver. A színésztől nehezen elválaszthatók a filmjei révén klasszikussá vált trágár mondatok, ezért a virtuális Jackson is káromkodni fog, ha a felhasználó bekapcsolja ezt az opciót. Mivel az Alexa AI-ját olyan hétköznapi feladatok lebonyolítására tervezték, mint a napi időjárás vagy az előző esti meccseredmények elmondása, vidám percekre lehet számítani, amikor a nappalinkban Jules a Ponyvaregényből közli, hogy délután esni fog az a motherfuckin' eső.

(The Guardian)