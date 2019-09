Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban. A filmszalagon egy 1965-ös interjú látható az együttessel, amelyet Cardiffban adtak. A mintegy tízezer font (3,8 millió forint) értékűre becsült felvételt egy ház takarításakor találták.

Paul Fairweather, az Omega Aukciósház szakértője "nagy leletnek" nevezte a Beatles-filmszalagot, amelynek állítólag fantasztikus a kép- és hangminősége, és amelyet szerinte 1965 óta senki sem láthatott.

A felvételen az együttes tagjai viccelődnek az újságíróval, aki megpróbál interjút készíteni velük. John Lennon azt állítja, hogy Paul McCartneynak öt gyermeke van Swansea-ben, Ringo Starr pedig arról mesél, hogy következő filmjük egy western lesz. A banda az egész felvétel alatt vicces arcokat vág, és egy ponton a There's No Business Like Show Business (Páratlan biznisz a színházi biznisz) musicalt idézik.

Egy másik, 1967-es felvételen Lennon Maharishi Mahesh jógi, szellemi vezető tanításairól beszél. Egy harmadik tekercsen pedig Lennon a God című számot adja elő. Ennek értéke ugyancsak 10 ezer font az aukciósház szerint.

(BBC via MTI)