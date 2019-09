Péntek este új számmal jelentkezett a svéd Clawfinger: a Tear You Down egy manipulatív politikusoknak címzett dühös és fenyegető üzenet, amelynek videójában többek között a magyar miniszterelnök képmása is feltűnik. A zenekar persze nem csak Orbánra olyan mérges, a videóban rajta kívül például Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter is felbukkan.

"Szavazz az igazságra!" – hirdeti a dal leírásában, valamint a Facebook-oldalán is a zenekar. (via 444)