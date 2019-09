Robert De Niróról már elég sokan tudják, hogy Donald Trump amerikai elnök hangos kritikusa, ami miatt elég gyakran céltáblájává válik a Fox News jobboldali hírcsatornának. Ezzel kapcsolatban kérdezték élőben a CNN-en, amire De Niro úgy felelt egymás után kétszer is, hogy

- majd a kezeit széttárva elnézést kért a vasárnap reggeli műsor készítőitől.

—@BrianStelter asks Robert De Niro about criticism he gets from Fox for speaking out against Trump.



"Fuck em," De Niro replies. "Fuck em."



Stelter reminds him, "This is cable, so it's not an FCC violation, but it is still a Sunday morning." pic.twitter.com/9IOo1VvXCM