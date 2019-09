Nemrég tartották a Mississippi State és az Auburn egyetemek közti amerikaifoci mérkőzést, amit természetesen a helyszínen nézett a hazai csapat kabalája, Bully, a buldog.

Bully éppen a pályán szélén készülődött a szünetre, amikor a vendégek játékosa meglódult, de az egyik védőnek sikerült ledöntenie. Olyannyira, hogy a játékos kicsúszott az oldalvonalon túlra, a bukósisakjával pedig telibe találta a buldogot.

Bully, get your head on a swivel. pic.twitter.com/Fb60J4WorX