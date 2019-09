Amit ugyan nem az NBA-ben, hanem a 2000-es sydneyi olimpián követett el Vince Carter az amerikaiak meccsén a franciák, azon belül is Frédéric Weis ellen, ám mivel az akkor csúcson levő Carter még idén is ott lesz az NBA-ben, ennyi kijár neki.

Carter amúgy már 42 éves, a szezon végére 43 éves is lehet, de még tavaly is volt 15 zsákolása, ami ugrás volt az előző két évben regisztrált 10-10 zsákoláshoz képest. Persze a csúcs, amikor 86-87 zsákolásig is jutott egy-egy szezonban (2006-ban és 2005-ben), már messze van, de még mindig hasznára lehet az Atlanta Hawksnak a veterán játékos, aki még tavaly is 562 pontot dobott.

Kedd hajnalban egyébként a Houston Rockets és a Shanghai Sharks nyitja majd az előszezont.