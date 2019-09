Egy svájci aukciós házban keresnek új gazdát 25 luxusautónak, amelyeket Egyenlítő-Guinea elnökének fiától foglaltak le nagy összegű pénzmosás miatt. Teodoro Nguema Obiang Mangue, az afrikai országot négy évtizede vezető Teodoro Obiang fiának az autógyűjteményét 18,5 millió svájci frankra becsülik. A gyűjtemény legritkább darabja egy Lamborghini Veneno roadster, amelyből mindössze kilenc darabot gyártottak összesen, de van egy egy verseny Ferrari is a kocsik között.

