Ha esetleg a múlt hét után nem volt még elég Will Smithből, akkor örömmel jelentem be, hogy a színész-megasztár-gigavállalkozó “Bel-Air Athletics” névvel piacra dobott egy kollekciót, ami értelemszerűen a Kalifornába jöttem című sorozatot idézi fel. Az a fenti kép csak egy részlet, a kollekcióban van egy elég raj dzseki és egy kosárlabda is, ezen a videón meg is lehet nézni:

A cuccokat pedig itt lehet megvenni, a legolcsóbb termék a 2350 forintos légfrissítő, de a konditermes táskáért már 77 ezer forintot kell letenni.