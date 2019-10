Ahol szegénység, igazságtalanság, vagy egyenlőtlenség uralkodik, ahol rossz élni, ott a foci komoly kitörési lehetőség. Megígérjük, hogy ebben a cikkben nem az ötvenes évek magyar aranycsapatát fogjuk visszasírni, hanem Afrikáról lesz szó.

Szinte nincs olyan kicsi afrikai ország, ahonnan ne jutott volna fel az európai klubfoci csúcsára egy-két játékos. Legalábbis a férfiaknál. A nőknél ugyanis egészen más a helyzet, még ma is sok afrikai országban tilos a nőknek focizni, és a nemzetközi viadalokon mindig a gazdag és egyenlő országok, az Egyesült Államok, Kanada, az észak-európai államok, Hollandia és Németország sikeresek.

Szudánban, bár már viszonylag régenis voltak kísérletek egy női válogatott alapítására még soha nem játszottak hivatalos labdarúgó-mérkőzést. Eddig. Sőt, a harminc évig hatalmon levő őrült, tömeggyikos és terrorizmust támogató(még Oszama bin-Ladent is befogadó) diktátor, Omar el-Basír nem csak a zenét, a táncot, az esküvői ünnepségeket tiltotta be, de külön vallási rendeletben átkozta el a nők labdarúgását. Nem is próbálkozott senki, de áprilisban a diktátor megbukott és a kulturális reformoknak köszönhetően, októberben elindulhatott a 21 csapatos női liga és Kartúmban lejátszották az első mérkőzést is. A megható pillanatokról azAfrica News készített riportot.