A kurdok szeretnek kitartóan bokszzsákokat püfölni. Az elmúlt egy évben egy iráni kurd fiatalember tartotta a világcsúcsot, aki 55 órán és 10 percen keresztül gyakorolt egyhuzamban.

Egy fiatal, szintén kurd, de ezúttal iraki kurd kung-fu versenyző, a 22 éves Musztafa Rasíd most négy perccel megdöntötte a csúcsot. Mint azt a Guinness Book of Records hivatalosan is igazolta, a versenyző Erbiben, Iraki Kurdisztán fővárosában 55 óra és 14 perc 23 másodpercig tartott ki.

Fotó: Kurdistan24

Szurkolói, vagyis a családtagjai, a sporttársai, a helyi hivatalosságok, humoristák és a népes érdeklődő tömeg viccekkel szórakoztatta közben, és mint a Rudav angol nyelvű kurd portál munkatársainak elmesélték, folyamatosan azzal biztatták, hogy mennyire büszkék rá.

A drukkolás megtette a hatását, a rekorddöntés sikerült, és mint a büszke versenyző elmesélte, mivel a kurdok biztatása nélkül ez nem sikerülhetett volna, sikerét az egész kurd nép sikerének tartja.