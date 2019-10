Csodálatos, a legszebb Monthy Pythonos időket idéző jelenetet rögzített a Channel 4 kamerája kedden a brit Konzervatív párt konferenciájára érkező Boris Johnsonról - írta a Guardian.









Johnson egyik figyelmes asszisztense kávéval készült, amit azonban a kor követelményeitől eltérően, botor módon, egyszer használatos pohárban szolgál fel a részére. Johnsonnak megköszönni is alig van ideje, mivel egy másik asszisztens azzal a lendülettel kikapja a kávét a meglepett miniszterelnök kezéből, majd villámokat szóró tekintettel szól át a kollégájának, hogy szó sem lehet eldobható poharakról.



A dolog pikantériája, hogy Nagy-Britanniában már jó ideje téma, hogy vissza kellene fogni az eldobható kávéspoharak fogyasztását, mivel évente 2,5 milliárdot dobnak a szemétbe. A tervek szerint büntetőadóval akarnak javítani a helyzeten.



A történet egyébként happy enddel végződött. Boris Johnson a Twitteren már egy hagyományos, többször használatos bögrével a kezében jelentette, hogy megkapta a jól megérdemelt kávéját.

I got my coffee in the end. pic.twitter.com/F5cDVZHhHA