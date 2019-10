Jó lesz, ha vigyáznak azok a Hawaii, Mississippi, Új-Mexikó, Dél-Dakota, Utah és Észak-Karolina államban élő emberek, akik esetleg abban settenkednek, hogy megcsalják a házastársukat.

A 24.hu ugyanis azt írja a CNN nyomán, hogy egy észak-karolinai férfi 750 ezer dollárt, vagyis mintegy 228 millió forint kártérítést kapott azért, mert a felesége, akivel már 12 éve éltek házasságban, megcsalta, és elhagyta őt.

Fotó: WITN

A felsorolt államokban ugyanis még mindig érvényben van egy régi angol jogi formula, amely még azokból a nem is olyan régi időkből való, amikor a nő vagyontárgynak számított. Régen a feleség "ellopása" miatt ugyanis perelhetett a férj, mára annyiban változott a helyzet, hogy most már a feleség is indíthat kártérítési pert.

Az észak-karolinai férfi a pert az „érzelmek elidegenedésére” hivatkozva nyerte meg. A más néven "otthonromboló” jog alapján a házastárs azt a személyt perelheti be, aki „szándékosan beleavatkozott egy házastársi kapcsolatba”, vagyis azt, akivel a házastársa megcsalta.

A férfi szerint a szerető elidegenítette tőle a feleségét, és ezt bizonyítottnak látta a bíró is, ezért ítélt meg számára 750 ezer dollárt, amit a volt felesége szeretőjének kell megfizetnie.