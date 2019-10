Egy thai nő próbálja összerakni, pontosan mi is történt, miután a magát milliárdosnak mondó férje az esküvőjük után nyomtalanul eltűnt, neki pedig a nyakába szakadt a lagzi 115 ezer dolláros (kb. 35 millió forint) költsége.

A South China Morning Post szerint a thai lapok most számoltak be a még májusban történt esetről. A 30 éves nő márciusban ismerkedett meg az 50 éves férfival, aki nem sokat várt, már másnap meg is kérte a kezét. A férfi Hongkongban üzletelő gazdag cégvezetőnek, egyébként pedig Thakszin Sinavatra volt thai miniszterelnök egyik tanácsadójának állította be magát.

A grandiózus esküvői lagzi végén a férfi bejelentette, hogy sürgősen Hongkongba kell mennie. Másnap viszont kiderült, hogy semmit nem fizetett ki az esküvő költségeiből, és azóta semmit nem tudni róla. Az egészet megdöbbenve konstatáló nő beadta a válókeresetet, a költségeket pedig részletekben kell kifizetnie az esküvőnek helyet adó hotelnek.