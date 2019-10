Megvan, miért nem érdemes elsőként érkezni a munkahelyünkre. A 60 éves Jill Beatty nyitotta szeptember 24-én a texasi bankot, amikor a háta mögött kiugrott a bokorból egy maszkos férfi pisztollyal a kezében, beparancsolta a helyiségbe, és túszul ejtette.

Nagyjából 15 perc múlva megérkezett a nő kollégája is, akit szintén túszul akart ejteni a férfi, csak hogy nem várt fordulat következett. Beatty akcióba lendült, és elkezdte kilökdösni a bankrablót, egyszer még bele is rúgott, miközben viaskodtak, és a férfi lendülő kezét is sikerrel hárította.

A bátor akciót a bank biztonsági kamerája rögzítette, a felvétel pedig felkerült az internetre.

A bankrabló a CNN cikke szerint végül üres kézzel volt kénytelen elmenekülni, a 60 éves nőt pedig bátorságáért kitüntette a rendőrfőnök. A maszkos férfit a mai napig körözik, a nyomozók szerint egy sorozatrabló lehet a tettes, aki már 2015-ben és 2016-ban is részt vett két rablásban.