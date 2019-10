Hívőnek lenni azért jó, mert a világ leghihetetlenebb hülyeségét is simán és boldogan benyeled, vízen járás, szétnyitott Vörös-tenger, újjászületés, kényeztető hurik a paradicsomban, mindegy, milyen vallásról van szó. De most kereszténynek lenni, az a boldogság és problémamegoldás egy egész új szintjét jelenti, legalábbis abból kiindulva, hogy a Demokrata nevű harcos fideszes-kormánypárti hitlap hogyan is közelítette meg az egész klímaválságot. Kicsit hosszabb, de igazán tanulságos rész arról, hogy aki hisz énbennem, ha meghal is, él, aki hisz énbennem, azon nem fog az időjárásváltozás sem.

nekünk, keresztényeknek nem kell folyamatosan szoronganunk és aggódnunk az univerzumért. Lehet, hogy van klímaváltozás, de ha van is, könnyen lehet, hogy azért van, mert a Jóisten éppen ezt akarja. Hogy mi a szándéka vele? Nem tudjuk, de nem is a mi dolgunk, hogy megfejtsük.

Szóval keresztény szabadság > klímaváltozás, röviden ez a lényeg, pontosabban ha van is klímaváltozás, az se baj, mert Isten akarja, hogy legyen, és ha ő akarja, akkor tenni se kell ellene. Gondolom, az írás szerzője gyógyszert sem szed, hiszen ha beteg, az is Isten akarata, meg az árvízvédekezést is károsnak tartja, mert ha jön az ár, az is Isten akarata. Csak akkor azt nem értem, mivégre a határkerítés? Hát a menekültek, az nem Isten akarata?