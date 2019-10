Legalábbis nem elég gyorsan.

Swift a Tonigh Show legutóbbi adásában a házigazda Jimmy Fallonnal csapott össze a Name That Song (Nevezt meg a dalt) nevű játékban. Ennek az a lényege, hogy a show házi együttese elkezd játszani egy ismert dalt, de először csak egyetlen hangszerrel, aztán fokozatosan egyre többen kapcsolódnak be. Aki előbb ismeri fel a lecsupaszított számot, nyeri az adott kört.

Eleinte jól is ment a dolog az énekesnőnek, de az utolsó szám jó darabig kifogott mindkettőjükön. Végül Fallon volt a gyorsabb, ő ismerte fel, hogy a banda a Shake It Offot játssza – amely viszont Taylor Swift száma. Volt is aztán nagy kacaj, szégyenkezés meg cukkolás, minden, ami ilyenkor egy ilyen show-ban kell.

Itt lehet megnézni a teljes szegmenst, a végén a csattanóval: