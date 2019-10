Eddig is elég nagy tömegek voltak kíváncsiak a csernobili atombaleset után üresen maradt Pripjaty városára, amit az HBO minisorozatának köszönhetően valósággal elleptek a turisták és az influenszerek. A helyzetet csak tovább rontotta, hogy júliusban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is turisztikai látványosságnak nevezte ki a területet, és ezzel együtt a a balesetet szenvedő 4-es blokk – még szennyezett – irányítótermét is megnyittatta a nyilvánosság előtt.

Az irányítóterembe csak vezetett túrán, megfelelő védőfelszerelésben lehet bemenni, és utána két radiológiai vizsgálaton is át kell esni a jelentkezőknek.

A Ruptly videója alapján az irányítópanel nagy részét már kibontották, illetve valószínűbb, hogy kilopták, de a terem azért megtekinthető a vállalkozó kedvűeknek. Azt viszont nem árt tudni, hogy (a videó szerint) az irányítóteremben a normális érték 40 ezerszerese a sugárzás.