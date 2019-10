Múlt héten írtuk, hogy az 52 éves Emily Zamourka internetes sztár lett, mikor a Los-Angeles-i rendőrség feltöltötte Twitterre, ahogy a metróban áriát énekelt. Sokan azonnal gyűjtést szerveztek, hogy lakhatást és hangszert biztosíthassanak az egykori zenetanárnak, és vasárnap már meg is volt az első koncertje.

Homeless opera singer Emily Zamourka continues to amaze us all.* Here she is singing at the opening of Little Italy in San Pedro, at the request of Councilman @JoeBuscaino! Read more about her here —> https://t.co/oOPz2t0cPr@ABC7 pic.twitter.com/XIbQonSPsI