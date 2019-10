A számok világában vannak egyenlők és kevésbé egyenlők (pun intended), vannak olyan szupersztárok mint például a pi, meg örökzöldek (egy, kettő, három), aztán van végtelen sok szám, amivel senki sem törődik, csak úgy vannak a nagyvilágba.

A 73939133 azonban azonban a számvilág celebjei közé tartozik, ugyanis egyáltalán nem hétköznapi.

No, de mi olyan furcsa benne. Egy kis segítség: a 73939133 prímszám, igaz ez önmagában még nem lenne fura, de a 7393913 is prímszám, sőt a 739391 is, de a 73939 is, és így tovább.



73939133

7393913

739391

73939

7393

73

7



A 73939133 legnagyobb olyan prímszám a tízes számrendszerben, aminek ha a végéről elveszünk egy számjegyet, ismét prímszámot kapunk, avagy míves magyar nevén a legnagyobb jobbról csonkolható prím.

( Fermat's Library )