Közel négy évtized mehetnek be nők is a stadionba egy iráni focimeccsen, írja a New York Times. Irán csütörtökön Kambodzsával játszik világbajnoki selejtezőt otthon, és erre a meccsre beengedik a női nézőket is majd, amelyre 1981 óta nem volt példa a közel-keleti országban. Irán különösen kemény a nőkkel, ha sporteseményekről van szó, az utóbbi években röplabda- és kosármeccsekre sem járhattak nők.

Iránban évek óta tüntetnek a nők a nem diszkrimináció ellen, sokan hetente férfinek öltözve próbálnak bejutni egy-egy mérkőzésre, hogy így játsszák ki a rendszert. Azonban az ottani kormányt ezek a kis tüntetések sem hatották meg, és végül emberjogi szervezetek és a közhangulat nyomása, illetve egy tragédia kellett ahhoz, hogy változtassanak az álláspontjukon.

Idén szeptemberben egy 29 éves Esteghlal-rajongó nőnél telt be a pohár, és egész egyszerűen felgyújtotta magát, hogy így tiltakozzon Irán szexista törvényei ellen. A nő belehalt az akcióba.

Ennek hatására több férfi válogatott játékos is bojkottot emlegetett, és az ügyben éveken át hallgató FIFA is belengette, hogy kizárják Iránt a kvalifikációból, ha nem engedik be végre a nőket a stadionokba, legalább a válogatot meccseken.

Az már más kérdés, hogy hazai ligameccsekre továbbra sem engedik be a nőket, és a válogatott mérkőzéseken is limitálják a bejutásukat. Olyannyira, hogy a 78 ezres Azadi stadionban mindössze pár ezer jegyet különítettek el nőknek, amelyeket pillanatokon belül el is kapkodtak. Az már más kérdés, hogy a stadion ettől függetlenül kongani fog az ürességtől, mert a "férfi jegyek" alig fogynak. Ráadásul a nőket elkülönítik majd a férfiaktól, és a szektorukat el is kerítik, vagyis arra továbbra sem lesz lehetőségük, hogy mondjuk az apjukkal, férjükkel, fiaikkal nézzenek együtt egy mérkőzést a helyszínen.