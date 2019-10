Két magyar csak azért utazott Kazahsztánba, hogy beszökjenek a Bajkonur űrállomás Buran elnevezésű hangárjába. A kalandról videót is készítettek, és ebből többek között az is kiderül, hogy a két magyar férfi egyike Mentha, a Hősök formációs egyik rappere.

Ahogy Mentha mesélte, kifejezetten azzal a céllal utaztak Kazahsztánba, hogy megtalálják az említett hangárt és valahogyan beszökjenek oda. Hónapokon át gyűjtötték a helyről az infókat a kazahsztáni sivatagban, őrzött katonai bázison található hangárról, amit kizárólag gyalog lehet megközelíteni.

Ezért a két magyar 40 kilométert gyalogolt a sivatagban fejenként 50 kilós hátizsákkal, útjukat pedig kígyók, skorpiók, járőrök és kutyák nehezítették. Saját elmondásuk szerint a vaksötét sivatagban 12 órás menetelésekkel érték el a célpontot.

Végül hajnali háromkor sikerült beszökniük a hangárba, ahol rögtön lefeküdtek aludni a fáradtság miatt. Másnap reggel tudtak fotózni és videózni a helyszínen, de gyorsan fel kellett menniük a hangár tetejére, mert megjelentek az őrök. Első alkalommal nem vették őket észre, másodjára viszont felmentek a tetőre is, ahol a két magyar mellett találtak négy orosz srácot is, akik valamivel korábban szöktek be az épületbe.

A két magyart és négy oroszt be is vitték az FSB (vagyis az egykori KBG) bázisára, ahol saját bevallásuk szerint elég brutális kihallgatáson kellett átesniük, bár ezt nem részletezték. A legfőbb probléma az volt, hogy a Bajkonur orosz területnek számít, Oroszországba pedig vízum kell, és olyanja nem volt a magyaroknak. Végül elvették a telefonjaikat és a kameráikat, kitöröltek belőle mindent, de sikerült nekik még pont időben memóriakártyát cserélni.

Fotó: Urbex Hundred / youtube

Végül mindkettőjüket elengedték, de saját bevallásuk szerint érezték, hogy többször nem igazán kéne meglátogatniuk az űrállomást.