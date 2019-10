Felajánlotta diplomáciai szolgálatait Adam Silver NBA-főnöknek Dennis Rodman egykori kosaras egy Twitter-üzenetben. Rodman ugyebár óriási rajongója Donald Trumpnak és Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak olyannyira, hogy nemrég diplomáciai munkát is végzett az Egyesült Államok és Észak-Korea számára.

@NBA Commissioner Adam Silver, I know a thing or two about diplomacy between other countries. Book me a flight to Shanghai with you! #AmbassadorRodman #Peacemaker #BasketballDiplomacy pic.twitter.com/8Xo580I18p