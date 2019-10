Ha nem tudod, hogy káromkodni milyen nagyszerű / Kicsikét sem fárasztó és egyszerű

– énekli a Bëlga méltán híres, Egy, két, há című számában, de a legnagyobb független brit sörfőzde, a Samuel Smith Old Brewery vezére, Humphrey Smith láthatóan nem osztja ezt a gondolatot.

Smith a napokban látogatott el a főzdéhez tartozó egyik kocsmába, a néhány hete újranyitott The Fox and Goose-ba, de az idillnek viszonylag hamar vége lett, miután az egyik vendég egészen felháborító módon káromkodni merészelt, miközben viccet mesélt a feleségének. A főzdetulajdonos ezt meg is hallotta, és annyira felháborodott rajta, hogy

fogta magát, és másnap bezáratta a helyet.

Fotó: Facebook / The fox and goose Droitwich

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Smith elég vaskalapos vezető, de még sem érti senki, hogy mi szükség volt egy ilyen drasztikus lépésre. A helyiek szerint a The Fox and Goose egy családbarát, makulátlan hely volt, a káromkodás meg kontextusát tekintve teljesen ártalmatlan volt, ennek fényében pedig tényleg furcsának tűnik az azonnali hatályú bezáratás, főleg úgy, hogy ezzel a kocsmát üzemeltető házaspár nemcsak munkanélkülivé, hanem hajléktalanná is vált, mert eddig a kocsma fölött laktak.

