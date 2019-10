Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy egy nagyobb horderejű esemény után elment berúgni valahova, de egy ponton úgy érezte, hogy muszáj sétálnia egyet, hogy rendbetegye magát. A 20 éves Barney Rule valami ilyesmibe kezdett bele még szeptember elején, miután úgy döntött, hogy otthagyja az egyetemet, de egy fokkal kitartóbb volt a megszokottnál,

már 800 kilométert megtett, és még mindig sétál.

Korunk Forrest Gumpjának kalandja azzal kezdődött, hogy elment egy szórakozóhelyre az angliai Chesterben, ahonnan viszonylag hamar lelépett, hogy levegőzzön egyet. Miután végigsétálta az éjszakát, rájött, hogy igazából nem is akar megállni, úgyhogy szépen ment tovább, és mostanra egészen Franciaország déli részéig jutott.

Mint kiderült, Rule mindig is el akart sétálni Spanyolországba, és úgy tűnik, pont egy ilyen estére volt szüksége ahhoz, hogy elkezdje a projektet, mert a tervek szerint most tényleg el akar sétálni oda, egészen pontosan Valenciát tűzte ki célul. Menet közben vett magának sátrat, meg pár hasznos kiegészítőt is, így az elmúlt bő egy hónapot mindennel együtt 1000 fontból hozta ki.

A srác elmondta, úgy érzi, hogy sokkal többet tanul a rögtönzött útján, mint az egyetemen bármikor, mert most tényleg érdeklődik is a dolgok iránt. Azt is hozzátette, hogy ha eléri Valenciát, vissza akar sétálni Párizsig, és le akarja írni a tapasztalatait, ekkorra pedig remélhetőleg már sokkal több fogalma lesz arról, hogy mihez akar kezdeni az életével.

(via)