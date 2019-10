Minden filmről sok szempontból és szemszögből lehet kritikát írni, ráadásul a Joker maga is felszámolt pár előítéletet: korábban sosem kapott szuperhősökkel összefüggésbe hozható film fődíjat az alapvetően művészfilmekre szakosodott velencei filmfesztiválon. Mondanám, hogy "innen nézve nem is olyan meglepő", de ez nem igaz, valójában még innen nézve is elég meglepő, hogy a világ egyik legkomolyabb újságja, a New York Times

halálosan komoly és halálosan elismerő tánckritikát közölt Joaquin Phoenix táncos jeleneteiről a filmben a lap legnevesebb tánckritikusának tollából.

Olyannyira komoly cikkről van szó, hogy van olyan mondat, amelyben egyszerre szerepel a japán butoh tánc és a vaudeville szó, egy másikban pedig Rudolf Nurejevhez hasonlítják Phoenixet. Íme egy részlet:

Nem csak arról van szó, ahogyan mozog, tanulatlan finomsággal - álmodozóan, állatiasan, mint egy rocksztár. Vagy arról, ahogy mindkét oldalán kitárja a karjait, és ezzel megidézi Jim Morrison vagy A Hollóban szereplő Brandon Lee szellemét. Sokkal inkább arról van szó, milyen apró nüanszokkal képes érzelmeket kifejezni a teste; látjuk, ahogyan az elme dolgozik, és ahogyan a tánc átlép egy másik birodalomba.

Itt az egész cikk, kortárstánc-rajongóknak szinte kötelező!