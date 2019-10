1989. október 14-én adta az első koncertjét a Tankcsapda, így az ország mára legnépszerűbb rockegyüttese ma ünnepli a harmincadik születésnapját. Ennek kapcsán közleményt is kiadott a zenekar, olyan mondatokkal, mint hogy

Nyilván harminc év alkalmat adna arra, hogy nagyon okos dolgokat mondjunk, meg sztorizgassunk, vagy a múltba merengjünk, de mi sokkal inkább a jelenben élünk és a jövőt fürkésszük.

Azt is hozzáteszik: a koncertek és a megtett kilométerek számát már csak becsülni lehet, az biztos, hogy a Tankcsapda diszkográfiájában eddig közel 200 dal, 14 stúdióalbum (ebből kettő bakelitlemezen is megjelent), 5 könyv, 4 válogatásalbum, 3 koncertlemez, 11 videó anyag és 10-nél több kislemez található. Az évfordulóra jelenik meg az együttes új lemeze, a Liliput Hollywood is, nemrég pedig a legendás Los Angeles-i Whisky a Go Go klubban adtak születésnapi koncertet, október 15-én pedig a zenekar bázisán, Debrecenben lesz meglepetéskoncert, amire jegyet venni nem lehet, csak nyerni.

Mi legutóbb tavaly beszélgettünk velük: