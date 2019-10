A lenti videó egy nagyon magányos állatot mutat: Benjamint, az utolsó erszényesfarkast. A tasmán tigrisként is ismert fajt 1936-ban nyilvánították védetté, de akkor már késő volt: Benjamin volt az utolsó ismert példány, és 1936 szeptemberében ő is kimúlt a hobarti állatkertben. Azóta néhányszor fel-felröppentek észleléseken alapuló hírek arról, hogy még élhet vadon egy-két példány, de ezt nem sikerült megerősíteni, és 1986-ban hivatalosan is kihaltnak nyilvánították a fajt.

Most viszont megint feléledhet a remény, mert ausztrál kormányzati dokumentumok szerint az utóbbi években újra több bejelentés érkezett erszényesfarkas-megfigyelésekről, a legutóbbi alig két hónapja. A dokumentum [pdf] nyolc észlelést részletez 2016 és 2019 között, és egy tavaly februári esetnél például két ember is 100 százalékig biztos abban, hogy erszényesfarkas baktatott az autójuk előtt. Ezeket az eseteket nehéz bizonyítani, mert Ausztrália legnagyobb szigetének távoli vadonjában történtek, de mutatja, hogy a kormány még nem adta fel a reményt.

A tasmán tigris kutyára emlékeztető erszényes ragadozó volt, de valójában semmi köze nem volt a kutyához. Hossza hossza akár a két métert is elérhette, bár ennek egyharmadát a farok tette ki. Kisebb kengurukra, erszényesekre és madarakra vadászott éjszakánként, 46 foggal felszerelt állkapcsait akár 120 fokos szögben is ki tudta nyitni (de nem tudott igazán erősen harapni vele). Az 1800-as években már csak Tasmániában éltek a tasmán tigrisek, a nevüket is innen kapták. Sorsukat az pecsételte meg, hogy a tasmániai telepesek birkákat kezdtek tenyészteni, a ragadozók pedig könnyű prédának találták a birkákat. A telepesek által megbízott vadászok bő száz év alatt szinte teljesen kiirtották az erszényesfarkast, a befogott példányok pedig nem szaporodtak fogságban.

