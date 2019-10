A nyolcvanas évek végén-kilencvenes évek elején igen népszerűek voltak a shoot-em-up néven is emlegetett oldalnézetes lövöldözős játékok - R-Type, Project-X, Apydia megvan valakinek? Persze a műfaj azóta is él, de főleg japán játéktermi gépeken, illetve azok átirataiban. Ritka az olyan csemege, mint a most megjelent Remote Life, aminek mutatjuk is a trailerét:

A Next Gamelevel nevű indie csapat játékában a játékmechanika szépen megőrizte az évtizedes hagyományokat, de e keretek között a pályatervezés mégis elég trükkös lett, a biomechanikus szörnyeket felvonultató grafika pedig nagyon pofás. Kérdés persze, hogy mennyire nehéz, bár van, aki pont azt szereti, ha már az első pályán is csak vért izzadva lehet továbbjutni. De hát pont erre való az ingyenes demó, hogy ezt kiderítsük.