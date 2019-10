Az emberek egy része szeret robbantgatni, szereti nézni mások robbantgatásait. Örömöt okoz számukra a felvillanó láng, fény, füst és robaj, imádják a veszélyt és az adrenalint, számukra találták ki a háborút a petárdát és a különböző tűzijátékokat.

Csakhogy az embereknek akad egy másik tábora is: ők azok, akik inkább idegenkednek attól, ha süvítő, vakító fénycsóvák húznak el a fejük felett, és ha választaniuk kell, inkább választják a nyugalmat, mint a közelükben felrobbanó pirotechnikai eszközöket. A lángokban örömforrás helyett inkább veszélyforrást látnak: kétségbeesett kiskutyákat, leszakadó hüvelykujjakat, felgyulladó autókat, porrá égett épületeket.

És most a jelek szerint ők kezdenek többen lenni. A petárdaellenesek tábora Nagy-Britanniában már egészen akkorára nőtt, hogy az egyik legnagyobb szupermarketlánc, a Sainsbury úgy látta, többet nyernek azzal a húzással, hogy bejelentik, nem árulnak több tűzijátékot, mint amit esetleg a csalódott pirománokon veszítenek. Arról nem is beszélve, hogy a pirotechnikai eszközök árulása egyébként is milyen rettentő körülményes.

Örülnek is most az állattartók és a tűzijátékgyűlölők, országszerte az áruház lépését méltatják, a Twittert is elárasztották a döntést éltető posztok. (BBC)