Nemrég mi is megírtuk, hogy készen áll az újraindulásra a magyar Szabad Európa Rádió, jövő májusban pedig már jöhetnek is a próbaadások is. Ha valaki nem tud ennyit várni, annak most van egy jó hírünk: az Első Pesti Egyetemi Rádió “SZER56” hangemlékezeti projektje keretében szombat óta szól már a Szabad Európa Rádió – csak éppen 1956-ból.

A felvételeket az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Történeti Interjúk Tára digitalizálta, műsoronként állította helyre, és tette közkinccsé a www.magyaroktober.hu honlapon, majd az Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER) restaurálta és állította vissza az eredeti adásmenetet.

A magyar adás egyébként azért maradt fenn, mert a német kormány a forradalom után vizsgálatot indított a Szabad Európa forradalomban betöltött szerepéről, amihez bekérették a folyamatosan rögzített adásfelvételeket. Ezek aztán évtizedekig egy pincében maradtak, a '90-es években viszont felfedezték a 60 szalagból álló anyagot, átjátszották kazettára, majd digitalizálták.

Fotó: YouTube / Első Pesti Egyetemi Rádió

Az ismétlés kiterjed a forradalom előtti négy napra is, ami elsősorban azért érdekes, mert ez az egyetlen fennmaradt felvétel, ami az 1950-es évek hétköznapi műsorait is megőrizte. Az október 19-21-i műsorokat a nagyközönség most először hallhatja, a politikai adásokon túl hangjáték, zenei összeállítás és vetélkedő is szerepel köztük.

