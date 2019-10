Az emberiség történelmében megszámlálhatatlanul sok teljesen felesleges, értelmetlen, és haszontalan találmány látott már napvilágot. Ennek fényében igazából tényleg csak idő kérdése volt, hogy valaki feltalálja

a herékre optimalizált mini jacuzzit, aminek amúgy testicuzzi, vagyis magyarul kb. herecuzzi a neve.

A termék honlapja alapján az egész egy baráti társaság viccének indult, de az egy évvel ezelőtt lezajlott beszélgetésnek az lett a vége, hogy elhatározták, hogy megalkotják a Testicuzzit.

A cucc alapjáraton 99,95 dollárba kerül, de jelenleg 39,95-ért már elő lehet rendelni, és persze Kickstarteren is be lehet szállni a finanszírozásba. Ja, és van exkluzív, 14 karátos aranyból készült változat is, potom 10 ezer dollárért.

