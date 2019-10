BIG SEE design-díjat kapott Ljubljanában, Kádár Balázs formatervező újragondolt fokosa. A fokos modern és letisztult designja korábban már megkapta a 2018-as Magyar Formatervezési Díj elismerést is. A szlovéniai versenyen a szakértő bizottság az újszerűséget, az eredetiséget, a kulturális és szociális hatást, a funkcionalitást, valamint a kivitelezés minőségét díjazta.

A tervező leírása szerint a közel ötezer éves múltra visszatekintő fokos egy baltához hasonlatos szerszám, mely munkaeszközként és fegyverként is funkcionál. A legnagyobb különbség a baltához képest, hogy a fokosnak a vágó élével átellenes oldalán található egy fok, ami szúrásra vagy zúzásra is alkalmassá teszi az eszközt. Számos monda és legenda kapcsolódik a fokoshoz, fontos szerepet töltött be a párbajokon, az avatási rítusokban, esküvőkön és a mulatságokon bemutatott táncok kiegészítő eszközeként, ezért a szükségszerű használaton túlmenően egyfajta kultikus nemzeti tárggyá is vált. A legszembetűnőbb változtatás a régi idők megoldásaihoz képest az, hogy a fokos feje és nyele egyetlen acéllemezből készül. Ez a kialakítás megszünteti a fej kilazulásának esélyét és lehetőséget kínál az extrémebb igénybevételre is. Az új design mellett az eszköz megőrizte a fokosok előnyeit, könnyű, gyors és agilis szerszám.