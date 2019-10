Ráadásul hátha ön még éppen nem. Több mint másfél éves ez a videó, amit most egy készülő Ma is tanultam valamit-cikkemhez kotortam elő a végtelennek tűnő mennyiségben könyvjelzőzött oldalaim közül. És már nem is csak tíz, hanem több mint 11 millióan látták, de szerintem tényleg megunhatatlan, bő 2400 négyszáz év nagyjából tíz percbe zsúfolva.

Nyilván a térképmániások szívének különösen kedves, de amúgy is tanulságos, hogyan változtak az európai államhatárok a Római Birodalom fénykorától napjainkig. Még akkor is, ha, a kalandos európai történelmet nézve, olykor meglepően hosszú másodpercek telnek el úgy, hogy a népességen kívül mi sem változik a térképen.