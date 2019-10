Nem számít ritkának a hortobágyi pusztában az őshonos racka juhok látványa. Ezeket a csordákat az utóbbi időben viszont egyre több merinó juh színesíti. Ez szintén egy őshonos fajta, ami egykor kifejezetten gyakori volt, manapság viszont már veszélyeztetettnek számít.

A dehir.hu a helyszínen is járt, ahol megkérdezték a szakértőket a génmegőrző tevékenységről. A merinói juhok nyugodtabb állatok, akiknek már a járása is más, mondta el a lapnak “Izmos” Tóth József örökös pásztor, aki viszont azt is hozzátette, hogy a különbségek ellenére az állatok már összeszoktak.

A magyar merinóit évszázadok óta tenyésztik Magyarországon nagyobb nyájakban, azonban az 1950-es években drasztikusan megfogyatkozott a számuk. Ezenkívül a meglévő jószágokat keresztezték kaukázusi és aszkánai birkákkal a hústermelés miatt, ezért is fontos, hogy a Hortobágyra most olyan állatok térnek vissza, amik tiszta vérvonallal rendelkeznek.

