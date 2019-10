Október végén Budapestre jön a CIB Bank Novathon konferenciájára Steve Wozniak, avagy közkeletű becenevén Woz, az Apple társalapítója és gyakorló geek legenda. A konferencián a technológia jövőjéről, a mesterséges intelligenciáról és hasonlókról fog előadást tartani (az esemény fókusza amúgy inkább a pénzügyi szektor digitalizációja).

Steve Jobs egykori jóbarátjától és cégalapító társától az Index olvasói is kérdezhetnek, pontosabban az az egy olvasó, akinek az előre elküldött kérdése a legjobban megtetszik az Index stábjának. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy elküldi nekünk a kérdéseit emailben, aztán reménykedik a legjobbakban. A kérdés feltevésének lehetőségéhez természetesen ajándék belépő is jár a konferenciára. Amire a jegyek egyébként irdatlanul hamar, órák alatt elfogytak, ezért átköltöztették az egészet új helyszínre, a Budapesti Kongresszusi Központba, így a várólistások is ott lehetnek.